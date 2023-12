¡Los buscan en paquete! Juventus quiere llevarse a dos jugadores de Manchester United

La Juventus se está preparando para un doble movimiento en el mercado de invierno y llevarse a dos jugadores de Manchester United.

De acuerdo con ESPN, el equipo italiano se plantea como una opción de salida para Jadon Sancho y Donny van de Beek. En el caso del primero, los reportes señalan que, desde su choque con Erik ten Hag a inicios de la temporada, sigue sin estar disponible para selección.

Mientras que en el caso del segundo solo ha aparecido en 62 ocasiones, 23 de inicio, desde su llegada en 2020 procedente de Ajax. Y en esta temporada, no ha sido utilizado más que en una ocasión. Ninguno de los dos apareció contra Newcastle este fin de semana y, según la prensa europea, ambos desean salir.

El Corriere Dello Sport informó que Juventus tiene disposición a fichar a Van de Beek como préstamo en enero con opción de compra al final de temporada. Mientras que The Mirror señaló que el mediocampista confesó que quiere sumar más minutos y dejó abierta la puerta a una salida.

"Necesito empezar a jugar muy pronto, si no en el Manchester United, entonces en otro club. Creo que tengo que ser ambicioso", fueron las palabras de Van de Beek. 'Siempre he sido un amante del juego. Estoy absolutamente loco por el fútbol. Me gano bien la vida en el United, pero el dinero no es mi motivación. Quiero disfrutar de mi trabajo todos los días.'

En cuando a Sancho, públicamente criticó a Erik ten Hag y desde septiembre ha entrenado por separado, a lo cual el United ha argumentado un problema de disciplina, por lo que los rumores señalaron que los Red Devils están dispuestos a hacer un trato.

