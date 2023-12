Haaland 'explota' en redes sociales tras decisión arbitral en el juego frente a Tottenham

Erling Haaland, futbolista noruego, mostró su enojo en redes sociales tras lo ocurrido en la recta final del encuentro entre City y Tottenham.

Hooper, árbitro del encuentro, anuló una jugada en la que Grealish se quedaba solo ante Vicario, para señalar ley de la ventaja. Pero la pitó una vez la pelota llegó al atacante inglés. Haaland, que era el autor del pase y el que recibía la falta, no daba crédito.

Su respuesta fue inmediata, pues fue la última jugada del encuentro prácticamente y podía haber supuesto el 4-3 en un partido de locura. Enfurecido, las cámaras lo enfocaron tras el pítido final y mostraron a un noruego completamente fuera de sí.

No dudó en publicar en su cuenta de X al acabar el partido, y citando el vídeo de la jugada. "Wtf", escribió el noruego. Esta abreviación significa What the fuck en inglés, similar a qué carajos en español

Manchester City y Spurs repartieron puntos en un duelo directo por la parte alta tabla de la Premier League.

