¡Debut de ensueño! Chucky Lozano da asistencia en el triunfo de San Diego FC

Hirving Lozano jugó su primer partido oficial con San Diego FC, el nuevo equipo de expansión de la Major League Soccer. Este domingo el equipo californiano debutó en la liga con un triunfo sobre LA Galaxy.

El mexicano fue titular en el Dignity Health Tennis Center, y, aunque el primer tiempo se fue con pocas acciones de peligro, Lozano se haría presente en el partido al minuto 52 dando una asistencia precisa para el primer tanto del partido.

Tuvo un buen debut | AP

Chucky aprovechó una muy mala salida del Galaxy donde el portero Micovic intentó jugar con el defensor Carlos Emiro Garcés, sin embargo, el pase fue muy fuerte y el balón terminó rebotando justo a la posición del mexicano dentro del área.

Sin pensarlo dos veces, el exjugador del PSV dio un pase perfecto a la altura del manchón penal para que, Anders Dreyer definiera ante la salida del portero rival para sí poner el primer gol del encuentro y el primero oficial en la historia de la franquicia.

Future @Jeopardy question:



Q: Who scored SDFC's FIRST goal in MLS?



A: Anders Dreyer. pic.twitter.com/wOT645MtMr

— San Diego FC (@sandiegofc) February 24, 2025