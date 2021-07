'Diego Maradona se hubiera echado a llorar con Messi tras ganar la Copa América': Menotti

César Luis Menotti recordó a Diego Armando Maradona y aseguró que nadie habría festejado el título de Lionel Messi y Argentina en la Copa América como El Pelusa.

"Diego, con vida, seguramente hubiera estado muy feliz con el título. Seguramente lo hubiera ido a abrazar a Messi y los dos se hubieran ido a llorar", declaró el técnico Campeón del Mundo en Argentina 78.

Menotti destacó el trabajo que hizo Messi con su selección para llevarlos hasta el título de la Conmebol para poner fin a una sequía de 28 años.

"Messi es un futbolista que, a diferencia de otros, está preparado para ganar un partido, para hacer jugar bien a sus compañeros, y para hacer jugar bien a su equipo. Y mira que es complicado ser Messi, ¿eh? Está en su mejor momento en todo sentido; anímicamente, físicamente, es un chico que se prepara siempre.

"Ese gol de Di María me emocionó como el de Diego en el 86 a Inglaterra. Fueron goles distintos, lógicamente, pero me emocioné porque es un pibe bárbaro. No soy su amigo, pero sufrí mucho por él, por cómo lo han maltratado. Fue figura en todos lados. No está en la selección porque Scaloni es generoso, está porque es un buen jugador. Hay que dejarlo tranquilo, lo hicieron sufrir mucho", aseguró.

