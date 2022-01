DT de Alavés sobre el Barça: ‘Tienen jugadores para armar dos equipos, no pueden llorar’

Previo al partido en el que el Barcelona enfrentará al Alavés en la Jornada 22 de LaLiga, el director técnico de los Albiazules, José Luis Mendilibar, se tomó un tiempo para hablar del equipo Blaugrana y su rendimiento deportivo actual.

José Luis mencionó que Xavi ha hecho un buen trabajo desde su llegada y que con los jugadores que tiene podría armar dos plantillas competitivas.

“Son un gran equipo, muy buenos como bloque y también a nivel individual. Ves los que juegan y ves los del banquillo y pueden hacer dos equipos. Los jóvenes están saliendo bien y los maduros les están ayudando. Igual la gente que han fichado no ha dado el tono que se esperaba de ellos, pero no pueden llorar. Son un gran equipo”, sentenció Mendilibar en conferencia de prensa.

Por último, el mandamás de los Babazorros mencionó que su equipo irá a hacer el juego correspondiente, sin sentirse presionado de ganarle al Barcelona por el mal momento anímico que vive.

“Cuando tienes la obligación de ganar no sé si es bueno o malo. Por un lado, la cabeza está en que (el Barça) no pueden fallar, pero notros tenemos que mirar a lo nuestro. Lo ideal es pensar que uno está bien porque pensar demasiado en el rival a mí tampoco me gusta mucho. Una cosa es estudiar, ir preparado y luego otra cosa es el examen”, concluyó.

Cabe recordar que los Blaugranas y el Alavés se enfrentarán mañana a las 14: 00 horas.

