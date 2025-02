DT de Canadá responde polémicas declaraciones de Donald Trump: "Como estadounidense me avergüenzo"

Jesse Marsch, entrenador de la selección canadiense habló sobre las intenciones que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump de convertir a Canadá en el estado 51 de su país como parte de una provocación previo a un duelo de hockey entre ambas naciones.

X: @jessemarsch

Sin embargo, el estratega de la Selección de Canadá reprobó dichas declaraciones y afirmó que se avergüenza de la actitud del presidente de Estados Unidos. Cabe destacar que Jesse Marsch es estadounidense.

"Como estadounidense, me avergüenzo de la arrogancia y desprecio que hemos demostrado hacia uno de nuestros aliados más antiguos, fuertes y leales de la historia. Canadá es una nación fuerte e independiente, que tiene raíces profundas en la decencia", aseguró Marsch en la conferencia de prensa previo a los duelos de Concacaf Nations League.

Jesse Marsch issues a message to U.S. President Donald Trump 🎙️



"Lay off the ridiculous rhetoric about Canada being the 51st state; as an American, I'm ashamed of the arrogance and disregard we've shown one of our historically oldest, strongest and most loyal allies."#USMNT |… pic.twitter.com/m0ls8F6aAj

— OneSoccer (@onesoccer) February 26, 2025