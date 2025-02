Real Madrid confirma lesión de Dani Ceballos; se pierde Champions League

El mal augurio que se presentó este miércoles en San Sebastián se confirmó este jueves, luego de que Real Madrid realizó estudios médicos a Dani Ceballos. El mediocampista salió lesionado y entre lágrimas del juego ante Real Sociedad en la Copa del Rey, tras un choque de rodillas con Kubo, y este día se confirmó la gravedad de la lesión.

Si bien no fue en la rodilla ni en los ligamentos, como se pensó en un inicio por la manera en que ocurrió la jugada, sí es una lesión que alejará al jugador al menos dos meses de las canchas, según reportes en España. Con ello, Ceballos se perderá la serie de Octavos de Final de Champions League ante Atlético de Madrid.

🚑🚨 LESIÓN DANI CEBALLOS



🤕 El jugador del Real Madrid tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte traumatismo con Kubo



🧐 Por el mecanismo no parece que pueda sufrir una grave lesión más allá del golpe. En el peor de los casos podría sufrir una fisura en la rótula pic.twitter.com/lJV0SvMdHH — Ángel Villanueva (@angelphysio) February 26, 2025

¿Qué le pasó a Dani Ceballos y qué partidos se perderá?

De acuerdo con el comunicado compartido por el equipo merengue, Ceballos sufrió "una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda".

Aunque el club no detalló cuánto tiempo estará ausente el jugador, medios en España reportan que se estima una recuperación de hasta ocho semanas. Es decir que el futbolista estaría de regreso para finales de abril.

Real Madrid perderá una pieza importante por varios juegos | AP

Con ello se perdería la serie de Octavos de Final ante Atlético de Madrid en Champions League, programada para el 4 de marzo en el Santiago Bernabéu y para el 12 de marzo en el Metropolitano. Tampoco estará para la vuelta contra la Real Sociedad en Copa del Rey, el 1º de abril.

En cuanto a los partidos de LaLiga, se perdería aproximadamente ocho juegos, entre los que destaca el compromiso frente a Athletic Bilbao el 20 de abril. La buena noticia es que si los tiempos de recuperación transcurren con normalidad, Ceballos ya estaría listo, para el Clásico ante Barcelona, programado para el 11 de mayo.

Ceballos salió entre lágrimas tras el choque con Kubo | X: @DaniCeballos46

Ceballos promete regresar más fuerte

Tras confirmarse la lesión, el jugador mandó un mensaje por medio de redes sociales y compartió su tristeza por perderse compromisos tan relevantes en las próximas semanas. Sobre todo porque consideró que estaba en su mejor momento, pero aseguró que no se dará por vencido.

"Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis", escribió.

