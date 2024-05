Ederson se molestó con Pep Guardiola cuando fue sustituido ante Tottenham

A ningún jugador le gusta salir de cambio y menos cuando es de forma obligada. Por ello, Ederson no pudo ocultar su molestia con Pep Guardiola en el compromiso de este martes entre Manchester City y Tottenham.

El brasileño es el arquero titular de los Citizens y salió de inicio en la visita a los Spurs, en un partido clave en la disputa del título en la Premier League. Sin embargo, no pudo continuar en el encuentro luego de una fuerte entrada por parte de Crisitian 'Cuti' Romero. El argentino golpeó en el rostro al portero brasileño, que quedó noqueado.

Romero fue amonestado y Ederson atendido en el campo, pero se decidió que lo mejor era sustituirle. Sin embargo, al jugador no le gustó la decisión y al momento de salir del campo, no quiso saludar al técnico Guardiola, que justificó su decisión. "Ederson sufrió un golpe en el ojo. Lo tiene hinchado, no ve bien. Vino el médico y me dijo que no podía ver bien, que había que cambiarlo".

Pese a las explicaciones, el descontento y enfado de Ederson fue tal que pateó la nevera y tiró el peto de malas formas, incluso lloró un poco por lo que sus compañeros y otros integrantes del cuerpo técnico se acercaron para consolarlo. En cuanto a Stefan Ortega, que ingresó por el brasileño, cuando el marcador seguía 0-1, tuvo una gran atajada para evitar el empate; por lo que respondió a pesar de las circunstancias en las que se dio su ingreso al campo.

