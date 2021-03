Edwin Cardona sobre no ir a Rusia 2018: 'Subí 7 kilos, no quería saber nada de futbol'

Hace casi tres años, Edwin Cardona vivió uno de los momentos más complicados de su carrera, ya que no fue convocado por Colombia para el Mundial de Rusia 2018.

El jugador de Boca Juniors reveló que subió 7 kilos y no quería saber nada de futbol.

"Lo más duro de mi vida fue lo del Mundial, confié en personas que en su momento las consideraba importantes.

"Subí siete kilos, yo no quería saber nada de jugar, que me hablaran de Dios, tuve problemas con mi familia y me aislé para pensar solamente en mí", mencionó en entrevista con el líder espiritual Chris Méndez.

El cafetalero confesó que se enteró cuando estaba con su familia, por lo que trató de hacerse el fuerte.

"Cuando recibo la llamada de que no iba ir al Mundial estaba saliendo con mis hijos de cenar. Sentí un vacío en mi corazón y cuando llegué a la casa me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial como que mi vida dio un giro", agregó.

Pese al trago amargo, Cardona pudo darle la vuelta a la página para continuar con su carrera.

"Entré en una burbuja que al final me ayudó, porque tenía que pensar qué quería para mi vida, fue algo duro, pero de lo malo se aprende", contó.

