El día que Juanito Alvarado, ex de Pumas y Puebla, le hizo un túnel a Pelé

Hay hazañas futbolísticas que quedan en el olvido, porque quien las realizó no era tan famoso en su momento. Así le pasó a Juan Alvarado, 'Juanito' como se le llamó en Puebla durante su etapa profesional, que realizó una gran jugada ante una de las más grandes figuras de todo el mundo, pero un partido amistoso.

En charla con el pódcast Leyendas Enfranjadas, el también exjugador de los Pumas, relató una anécdota que podría ser sacada de película. Y es que durante un partido amistoso, le hizo un túnel a Pelé, lo que provocó el enojo del histórico brasileño.

"Le hago el túnel pero sin querer, porque no me gustaba hacer túneles; me gustaba bailar", señaló Alvarado, quien recordó que tras eso Pelé despertó. "Nos hizo tres goles. Desperó el Rey, bueno despertaron todos, pero él nos hizo tres goles".

Y recordó cómo sus compañeros y su técnico le "reclamaron" por hacerñe un túnel a una figura como O Rei. "Fue sin querer, 3-1, no hay disculpa. Pero muy buena onda Pelé, que descanse en paz. Estábamos en el mismo hotel, me vio y nos fuimos a cenar los dos".

Originario de Michoacán, Alvarado jugó con Puebla y Pumas. Fue parte de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de 1968, y fue convocado para la Copa del Mundo de 1970, pero por una lesión ya no pudo asistir.

