¡Enloqueció! Leo Messi se encaró con el árbitro tras el empate de Inter Miami

Lionel Messi volvió a brillar con Inter Miami, sin embargo, su actuación al término del partido ha sido lo que se hay llevado los reflectores en las últimas horas. Esto debido a su discusión con el silbante del partido ante New York City del pasado sábado.

El astro argentino no terminó nada contento con la actuación del silbante Alexis Da Silva. Tras el silbatazo final Messi fue a reclamar algunas jugadas del partido, poniéndose a pocos centímetros del rostro del silbante.

Discutió con el árbitro | AP

Tras varios segundos de reclamos, Da Silva decidió mostrar la tarjeta amarilla advirtiendo al jugador no continuar para no ser expulsado. Aun así, Messi no dejó de expresar su punto de vista hasta que, finalmente se alejó.

El enojo de Messi no se detuvo ahí, sino que, cuando se retiraba del campo también intercambio varias palabras con el entrenador asistente del New York City FC, Mehdi Ballouchy. Incluso lo llegó a tomar por detrás del cuello antes de alejarse y decirle algo muy molesto.

😡 The Whole Angry Messi Clip!



This video shows an irate Lionel Messi jawing at head referee Alexis Da Silva as well as grabbing New York City FC assistant coach Mehdi Ballouchy by the neck.



There’s lots to digest here, but it’s great to see Messi cares.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/KkfWOQTQbH

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 23, 2025