Erick 'Cubo' Torres rompe el silencio tras dopaje: 'Nunca haría algo para dañar el deporte'

En el mundo del futbol, pocos momentos son tan desafiantes como enfrentarse a una acusación de dopaje. Erick 'Cubo' Torres, se encuentra actualmente en el ojo del huracán, lidiando con un proceso que no solo amenaza su carrera profesional sino, según sus palabras, también el sustento de su familia.

En una entrevista con ESPN, Torres se abre por primera vez sobre su situación, ofreciendo un vistazo a su vida durante estos turbulentos momentos.

‘Cubo’ Torres niega conocimiento de que el medicamento tuviera clostebol

La noticia de la acusación de dopaje por clostebol cayó sobre Torres como un jarro de agua fría. "Nunca tuve conocimiento del medicamento que el cuerpo médico de Guanacasteca me estaba aplicando para tratar una lesión en una uña", confiesa Torres.

Desde el momento en que fue notificado, el 14 de enero, la vida del delantero ha estado en pausa, marcada por una ansiedad creciente ante la falta de una resolución definitiva.

"Este tiempo que paré no me lo regresa nadie, claro que está en juego mi contrato, mi estabilidad emocional, claro que está en juego el alimento de mi familia", señala Torres.

La espera ha sido desgastante, no solo para él sino también para su entorno cercano. El apoyo de su familia, el psicólogo y la fe han sido pilares fundamentales en estos momentos difíciles.

El ‘Cubo’ Torres, a la espera de la decisión de la Comisión Nacional Antidopaje de Cosa Rica

La audiencia ante la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica (CONAD-CR), realizada el 7 de febrero, no ha ofrecido aún el alivio que Torres y su equipo esperaban.

A pesar de presentar toda la evidencia necesaria para su defensa, incluidos resultados de pruebas de Estados Unidos, imágenes y testimonios de doctores internacionales, la comisión sigue investigando.

"Estamos buscando que la Comisión de Antidopaje ya dé una respuesta porque brindamos todo lo necesario", expresa Torres, evidenciando su deseo de cerrar este capítulo y volver a lo que más ama: jugar al futbol.

La situación ha sido particularmente desafiante para Torres, quien considera este proceso como uno de los momentos más duros de su carrera. Sin embargo, se mantiene optimista, confiando en la justicia y en la posibilidad de limpiar su nombre. "Nunca haría algo por dañar el deporte o por querer sacar ventaja sobre los rivales", afirma con convicción.

El apoyo no solo ha venido de su círculo cercano; la comunidad futbolística de Costa Rica y, en particular, el club Herediano, han estado a su lado. Jafet Soto, una figura emblemática del club, ha sido un soporte clave, brindándole paciencia y confianza durante este proceso.

La esperanza de un regreso triunfal con el Herediano

A pesar de las adversidades, Erick 'Cubo' Torres no pierde la esperanza de volver a vestir la camiseta del Herediano y de retribuir el apoyo recibido con su talento en el campo. "Sí me veo, hablo mucho con Jafet Soto y me ha hecho sentir su apoyo", dice Torres.

La comunidad también juega un papel importante en su moral. "Es increíble, cuando salgo y me topo con gente, unos ocho de diez me dicen que esperan verme pronto", comparte. Esta oleada de apoyo ha sido un bálsamo en tiempos de incertidumbre.

Erick 'Cubo' Torres se encuentra en una encrucijada, enfrentando uno de los desafíos más significativos de su vida.

