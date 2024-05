Erik Ten Hag lanza 'dardo' al Manchester United: "Si me despiden seguiré ganando en otro equipo"

Este sábado el Manchester United ganó la FA Cup de la mano del entrenador neerlandés Erik Ten Hag y ha conseguido su lugar en la UEFA Europa League de la siguiente temporada, misma que ha comenzado a rodear a varios integrantes de los Red Devils como posibles bajas del equipo rojo de Manchester.

Uno de los principales candidatos para salir del United es el propio entrenador holandés, mismo que ha sido el centro de todas las críticas por el rendimiento del cuadro británico en la Premier League, ante esto, Ten Hag ha mandado un mensaje a sus detractores tras ganar la FA Cup.

"Dos trofeos en dos años no está mal, tres finales en dos años no está mal. Si no me quieren, entonces me voy a otro lado a ganar trofeos porque eso es lo que hago", comentó el entrenador en la conferencia posterior a la Final de la FA Cup.

Asimismo, Ten Hag habló sobre lo que sigue para el Manchester United, asegurando que él está en este equipo con un proyecto a largo plazo y que tiene intenciones de quedarse para que la escuadra roja se siga desarrollando y lograr el objetivo de regresar a los primeros lugares.

"Estoy en un proyecto y estamos exactamente donde queremos estar, estamos construyendo un equipo para el futuro. Cuando asumí el mando éramos un desastre. El equipo se está desarrollando, el equipo está ganando y el equipo juega a con identidad, pero necesitas que los jugadores estén disponibles y un equipo fuerte, especialmente cuando juegas en Inglaterra y Europa", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ETERNO CH14! AFICIÓN DEL BAYER LEVERKUSEN AÚN RECUERDA A 'CHICHARITO' CON CARIÑO