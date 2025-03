Erling Haaland fue captado con muletas al salir del estadio después de su lesión

Las malas noticias no cesan para Manchester City. El equipo de los Ciudadanos, tuvo una baja importante en su duelo de FA Cup ante Bournemouth; a pesar de su victoria por marcador de 1 a 2.

Durante el juego, Erling Haaland sufrió un fuerte golpe con Lewis Cook. El ‘Androide’, intentó seguir pese a sus gestos de dolor por el choque en el tobillo izquierdo del jugador noruego.

Lesión de Haaland | AP|

Haaland, terminó por salir de cambio en el partido, el jugador, anotó un gol y falló un penal en el cotejo. La lesión, que a simple vista parecía no ser tan grave, terminó por encender las alarmas en Manchester.

Después del partido, varios medios ingleses, captaron al ariete noruego abandonar el recinto con muletas y cotejando. Las lesiones no han permitido que Earling, tenga su mejor desempeño esta temporada.

Erling Haaland seen leaving Bournemouth in a protective boot and crutches. 🤕



🎥 via celebstarclips on TikTok. pic.twitter.com/ss0ck4baK8

— City HQ (@City_HQs) March 30, 2025