¡Es oficial! Costa Rica confirmó a Gustavo Alfaro como director técnico

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) informó que el técnico argentino Gustavo Alfaro se convirtió oficialmente en el nuevo seleccionador de la Selección de Costa Rica, rumbo a la Copa Mundial 2026.

En el comunicado compartido, la FCRF señaló que la firma de contrato se dio este jueves entre el estratega argentino y Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo. Visualizamos que su conocimiento, preparación y filosofía de fútbol calzará a la perfección con los jugadores y con los aficionados ticos. Estamos muy contentos con su llegada", fueron las palabras de Maroto.

Mientras que Alfaro aseguró sentirse honrado con la oportunidad de dirigir a Costa Rica. "Me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país".

Pura vida profe Gustavo

'La Sele' no tenía entrenador desde el pasado 21 de julio, cuando se tomó la decisión de destituir al colombiano Luis Fernando Suárez por los malos resultado en meses recientes, entre ellos la eliminación en Copa Oro ante la Selección Mexicana.

Alfaro viajará en próximos días a Costa Rica para su presentación oficial e incorporarse de lleno al trabajo, pues los próximos compromisos de Costa Rica serán ante Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

