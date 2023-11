¡Es oficial! Marcelo Gallardo es el nuevo técnico del Al-Ittihad y de Karim Benzema

El muñeco takes the helm as the technical leader of the Tigers' squad

Nos complace anunciar a nuestro nuevo entrenador, 'El muñeco' Marcelo Gallardo #غاياردو_اتحادي

#Gallardo2Ittihad

— Ittihad Club (@ittihad_en) November 18, 2023