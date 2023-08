¡Está de regreso! Luis Enrique confirma que Kylian Mbappé vuelve a la convocatoria

La novela de Kylian Mbappé con el Paris St. Germain parece haber llegado a su fin. A pesar de no haber llegado a un acuerdo con respecto a su salida del equipo o su renovación de contrato, el delantero fue reintegrado al primer equipo y se prepara para debutar.

La salida del francés todavía es una posibilidad pues el mercado de verano cierra hasta el 1ro de septiembre, sin embargo, de momento el entrenador del PSG, Luis Enrique, confirmó que ya contará con Mbappé para los siguientes partidos.

"A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo. Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial".

Mbappé fue separado del equipo previo a su gira de pretemporada en el continente asiático debido a la falta de acuerdo con la directiva. El fin de semana pasado se perdió el partido de Jornada 1 de la Ligue 1 ante Lorient donde el equipo parisino empató a ceros. Ahora Luis Enrique confirmó su regreso.

"Vivo como una gran noticia que Mbappé vuelva a estar en el grupo. Me encuentro feliz por contar con Mbappé", expresó el español en conferencia de prensa previo a su encuentro de Liga ante el Toulouse

Cabe destacar que Kylian Mbappé disputó su último encuentro oficial hace más de dos meses, cuando jugó con la Selección Francesa en contra el Gibraltar. Ahora está de vuelta en la cancha.

