Europa League: Barcelona rescató un empate ante Manchester, todo se decidirá en Old Trafford

En un electrificante partido de Europa League, Barcelona recibió en Camp Nou a Manchester United en el partido de Ida de Playoffs de la competencia europea. Culés y Red Devils empataron 2-2 y todo se definirá en el partido de Vuelta en Old Trafford.

Marcos Alonso abrió el marcador al minuto 50, el jugador mandó el balónal fondo con un cabezazo superando a De Gea, y celebró el gol señalando al cielo, le dedicó el gol a su padre fallecido hace unos días.

Pero la reacción de Manchester United fue instantánea. Rashford empató el encuentro al ser habilitado por Fred, y venció a Ter Stegen al minuto 52, mientras que Jules Koundé al 59' metió la pelota en su propia portería y los ingleses adelantaron el maracdor.

Sin embargo, los catalanes no bajaron los brazos y Raphinha apareció al 76' con un centro no tocado por Robert Lewandowski para empatar el partido, pero el tiempo no les alcanzó para ganar y todo se va a decidir en el Old Trafford.

