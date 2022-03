Exgoleador italiano sobre Lionel Messi: 'Es un marciano sin sentimientos'

Lionel Messi y Neymar, junto a gran parte del equipo del París Saint-Germain fueron abucheados en el Parque de los Príncipes en juego ante el Burdeos por la Ligue 1 debido a la eliminación en Champions League a manos del Real Madrid.

Y fue el exgoleador italiano Paolo Di Canio quien atizó el fuego sobre La Pulga criticando su actitud tras la derrota del PSG ante los merengues.

"Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Miren a Cristiano Ronaldo: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón, al marciano sin sentimientos", dijo Di Canio para Sky Sports.

"Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden silbarlo. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta", añadió.

Di Canio también fue lapidario con Neymar por sus actuaciones con el PSG.

"No está haciendo cosas a la altura de su talento y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto?", sentenció.

