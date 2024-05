Exjugador de Bayern Munich criticó a Thomas Tuchel por sacar a Harry Kane ante Real Madrid

Real Madrid volvió a demostrar su capacidad de sobreponerse a la adversidad y llegó a la Final de la Champions League tras remontar en menos de cinco minutos ante Bayern Munich. Sin embargo, independientemente de que hizo bien el equipo merengue, los bávaros cometieron errores que pesaron caro, como Manuel Neuer en el primer gol o como Thomas Tuchel con sus cambios.

La salida de Harry Kane fue una de las modificaciones más cuestionadas y Owen Hargreaves, exfutbolista del conjunto bávaro campeón de la Champions en 2001, no reparó en cuestionar la decisión del estratega pues, en su perspectiva, la salida del inglés para el ingreso de Choupo-Mouting fue una de las más grandes fallas del técnico.

"Sabes que era inesperado, que sacasen a Harry Kane del campo. Eso es uno de los mayores errores que he visto en mi vida en el mundo del futbol. Harry lleva 44 goles, es el jugador más importante del equipo, y lo cambias por otro delantero. No sé si lo mete para defender los córners, no lo sé" señaló el exjugador.

"You take Harry Kane off" Owen Hargreaves is in disbelief at Thomas Tuchel's in-game management tonight @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/9BveRDBYTR — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 8, 2024

El empate de los Merengues llegó cuatro minutos después de las modificaciones de Tuchel, con lo que no hubo opciones para buscar retomar la ventaja pues el delantero inglés ya se encontraba en la banca. "Amo a Thomas Tuchel, pero no sé por qué hizo ese cambio. El Bayern lo tenía en sus manos, y lo dejaron escapar. Gran parte por el error de Neuer, pero todo el mundo hablará de las substituciones. No puedes sacar a Harry Kane" volvió insistió Hargreaves.

