Explotan contra la madre de Mbappé “Si tuviera un agente de verdad ya estaría en Madrid”

Desde Francia llegan reportes de qué hay bronca entre los representantes de varios jugadores de renombre y la madre de Kylian Mbappé, “culebrón” que viene desde la idea de crear una sociedad para representar jugadores.

Uno de los principales detractores, tanto de la madre de Mbappé como de la sociedad que tiene en mente, es Yvan Le Meé que es el agente del lateral galo Ferland Mendy, mismo que en una entrevista con RMC Sports, dejó muy clara su postura.

"No es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar. Yo quería montar un restaurante, pero no sé cocinar, así que no lo hice. Por un momento, solo tienes que estar en la realidad y hacer lo que sabes hacer. Para hacer las gestiones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia", expresó.

Así mismo Le Meé aseguró que de no ser por su madre “Donatello” ya tendría un par de años jugando en el Real Madrid.

"Estoy convencido de que si él (Mbappé) hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años, se habría ido al Real Madrid", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOTTENHAM HOTSPUR RECHAZÓ OFERTA DEL BAYERN MUNICH POR HARRY KANE