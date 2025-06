¡Susto en Colombia! Felipe Román se desplomó en partido de Atlético Nacional ante Santa Fe

Fuerte susto se llevaron los juegadores e integrantes del cuerpo técnico de Atlético Nacional y Santa Fe cuando Andrés Felipe Román se desplomó en el terreno de juego, este jueves en el Estadio Nemesio Camacho. No obstante, a pesar de la tensión que provocó la caída, de momento el jugador parece estar fuera de peligro.

Apenas corría el minuto 12 del partido cuando Román, pegado a la banda derecha, comenzó a caminar hacia atrás antes de caer de espaldas sobre el césped. Aunque por un momento parecía que el jugador quiso enderezarse, volvió a caer y perdió el conocimiento.

Román dio un gran susto en el juego de Atlético Nacional | CAPTURA

De inmediato el cuarto árbitro hizo la señal al silbante central, mientras que auxiliares técnicos y jugadores de ambos equipos se acercaron, varios de ellos con gestos de desesperación pidiendo el ingreso de la ambulancia. Además, los futbolistas rodearon a Román para cubrirlo de las miradas, a pesar de lo cual la transmisión sí captó un momento al lateral desmayado.

Román, fuera de peligro

Después de aproximadamente un minuto de nerviosismo y tensión, Andrés Felipe se puso de pie y se encaminó a la banca donde le brindaron primeros auxilios. Tras ello fue trasladado a una clínica, donde le realizaron un electrocardiogama que, en palabras del jugador, "salió bien".

⚠️🇨🇴 Andrés Felipe Román de Atlético Nacional se DESPLOMÓ en pleno partido, fue rápidamente asistido por los médicos y salió CAMINANDO del campo de juego.



Luego, le realizaron un electrocardiograma y salió bien. 🙏🏼



"Me asusté un poco. La señora Paulina (mamá del jugador) también. Me hicieron un electro y salió bien. Me van a hacer más estudios", declaró el futbolista al momento de retirarse. Además, por medio de redes sociales dio calma a los aficionados. "Gente, estoy bien; gracias a todos por esos mensajes", escribió en Instagram.

Román mandó un mensaje a sus seguidores | CAPTURA

Boca Juniors "advirtió" de problemas de Román

A raíz del desmayo del jugador colombiano este jueves, varios usuarios en redes sociales recordaron cuando el traspaso de Román a Boca Juniors se "cayó" porque no superó los exámenes médicos. En 2021, el club xeneize diagnosticó una cardiomiopatía hipertrófica, una afección cardiaca grave, por lo que no se concretó su llegada procedente de Millonarios.

Exámenes posteirores en Colombia señalaron que lo que padecía el jugador era "corazón de atleta", una adaptación benigna y no patológica, por lo que siguió jugando. Sin embargo, la diferencia entre diagnósticos y la situación que se presentó en El Campín provocó dudas sobre la verdadera condición de Román.

La situación médica de Román es incierta tras el desplome de este jueves | X: @nacionaloficial