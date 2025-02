Feyenoord confirma a Robin Van Persie como nuevo director técnico

Feyenoord confirmó este domingo a Robin van Persie como el nuevo entrenador, luego de llegar a un acuerdo con el SC Heerenveen, donde dirigía el exdelantero neerlandés.

El propio club informó del traspaso directo y señaló que Van Persie firmó un contrato hasta mediados de junio. Además también se cerró la contratación de René Hake como asistente. Pascal Bosschaart, técnico interino, volverá a la Sub-21 tras la victoria ante Almere este sábado.

Feyenoord llegó a un acuerdo por Van Persie | X: @scHeerenveen

El director general del club, Dennis te Kloese, destacó al nuevo estratega como un "ícono" de los de Rotterdam. "Robin conoce muy bien el club y sabe exactamente lo que se necesita para lograr resultados".

"Con su enorme experiencia internacional, Robin puede, por supuesto, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose aquí", y añadió que confían en su visión de un futbol ofensivo y limpio.

Van Persie regresará a Feyenoord | X: @scHeerenveen

Por su parte, el nuevo estratega se dijo honrado con esta oportunidad. "Todos saben lo especial que es mi vínculo con el Feyenoord. Tengo muchas ganas de trabajar con el grupo de jugadores de 1908, junto con un equipo fuerte".

‘Iedereen weet hoe bijzonder mijn band met Feyenoord is. Ik kijk er enorm naar uit om, samen met een sterke staf, op 1908 met de spelersgroep aan de slag te gaan en vervolgens in De Kuip, gesteund door het legioen, wedstrijden te spelen en samen successen te behalen.’

El exatacante debutó como jugador a los 18 años en la Temporada 2001-02 y fue clave para alzar la Copa de la UEFA esa temporada. Tras pasar por equipos como Arsenal, Manchester United y Fenerbahce, regresó a Feyenoord para ganar la Copa TOTO KNVB y el Johan Cruijff Shield en 2018.

Hasta el añi pasado, era entrenador de la categoría Sub.18, pero tras ir a Heerenveen llega de nuevo al primer equipo. La presentación del nuevo estratega y su cuerpo técnico será este lunes 24 de febrero a las 8:30 horas (tiempo del centro).

