FIFA revela Sonic ID de Guadalajara para el Mundial del 2026

Desde el sábado 1 de marzo hasta el domingo 16 de marzo de 2025, la FIFA ha estado presentando diariamente los Sonic IDs de cada ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta iniciativa pionera busca ‘resaltar la diversidad cultural y el poder unificador del futbol a través de la música’.

De acuerdo con la FIFA, para la edición de 2026, la música jugará un papel más relevante que nunca. Con 48 equipos compitiendo en 104 partidos y tres países anfitriones, la FIFA ha colaborado con productores musicales de las 16 ciudades sede para crear Sonic IDs exclusivos. Estas marcas de audio combinan el atractivo global con la esencia local, conectando a las comunidades anfitrionas con el torneo de una manera auténtica y memorable.

Lanzaron ID para cada ciudad | FIFA

Cada ciudad seleccionó a un productor para remezclar el tema oficial del Mundial, aportando los ritmos, la identidad y la cultura característicos de su región. Guadalajara ha sido la penúltima ciudad en revelar su Sonic ID, el cual fue creado por el productor Bautista.

A través de redes sociales, la FIFA anunció su lanzamiento, y ahora los aficionados pueden escucharlo, descargarlo y disfrutarlo en plataformas como Spotify y Apple Music. Además, el visualizador oficial del Sonic ID de cada ciudad está disponible en el canal de YouTube de la FIFA.

Revelaron el de Guadalajara | X @Gdl2026

Con cuatro partidos programados para la Copa Mundial 2026, Guadalajara completará un histórico triplete como sede mundialista, tras haber albergado encuentros en los torneos de 1970 y 1986.

🎵 Guadalajara's very own.



🇲🇽 @Gdl2026's official #WeAre26 Sonic ID is here, featuring local-talent Bautista!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 15, 2025