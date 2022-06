Gareth Bale: El galés anunció su llegada al LAFC

Gareth Bale se convirtió en nuevo refuerzo de Los Angeles FC para lo que resta del torneo 2022 de la Major League Soccer (MLS).

Tras convertirse en agente libre después de militar en una segunda etapa con el Real Madrid, el Expreso de Gales decidió continuar su carrera en la MLS para mantener ritmo de juego de cara a su primer Mundial con Gales en Qatar 2022.

"See you soon (nos vemos pronto), Los Angeles. @LAFC @LAFC3252", redactó Bale en sus redes sociales. Junto al mensaje, el galés apareció con playera y gorra del conjunto angelino.

Bale llegó a un acuerdo por un año con LAFC con opción para alargarse 18 meses más sin ser jugador designado y será compañero del mexicano Carlos Vela.

El galés, así como el italiano Giorgio Chiellini, otro refuerzo del equipo, podrán ser tomados en cuenta a partir del 7 de julio.

