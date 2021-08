Gary Medel aseguró que representará a Chile pese a negativa de clubes europeos por Covid-19

El defensa del Bologna, Gary Medel demostró su fidelidad a la selección chilena y sin importar las consecuencias, aseguró estará presente con el representativo de su país, esto a pesar de que la Serie A respaldará a los clubes que no quieran prestar a sus jugadores.

Las fechas para las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar se avecinan; sin embargo, no todos los jugadores podrían ser materia dispuesta para sus respectivas selecciones, al menos no lo serán quienes jueguen en la liga italiana, en LaLiga e incluso en la Premier League, torneos que tienen algunas restricciones ante la pandemia Covid-19.

En caso de que los equipos no tengan la intención de prestar a sus jugadores, la asistencia con sus respectivos combinados se dificultaría, principalmente si sus países se encuentran dentro de zonas rojas con respecto a la contingencia mundial.

Pero esto parece no ser impedimento para Medel, quien a través de una transmisión en su canal de Twitch, afirmó que asistirá al llamado de ‘la Roja’ que encarará compromisos el próximo mes de septiembre: “Yo sí voy, y si me dicen que no, voy igual nomás. No hay trance si es que no”, manifestó.

Cabe destacar que al igual que el 'Pitbull', hace unos días su compatriota, Arturo Vidal, también dejó saber que estaba contento por su convocatoria y estaría presente con las mimsas ganas y el mismo corazón, por lo que ahora el estratega Martín Lasarte podrá tener mayor serenidad para enfrentar sus próximos duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS VELA: DT DEL LAFC DESCARTÓ AL BOMBARDERO PARA EL CLÁSICO DEL TRÁFICO