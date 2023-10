Gary Neville 'revienta' al Man United tras perder el Derbi: 'Hay una cultura de toxicidad'

El Manchester United sigue sin poder levantar el rumbo. Los Red Devils cayeron en el Derbi de Manchester en contra de uno de sus grandes rivales en el City. Tras este resultado el exfutbolista del equipo, Gary Neville, no dudó en criticarlos.

El exjugador inglés aseguró que a pesar de que el club ha gastado millones de euros en los últimos años, los jugadores y el equipo no han estado a la altura y esto ha hecho el club en un ‘cementerio’ para los futbolistas.

"Cada entrenador que viene al Manchester United, empezamos a pensar que hay algún problema con él en algún momento. Cuando pensamos en jugadores que compramos por 50, 60 o 70 millones, incluso que los han querido otros equipos, pero se han decantado por el United, esto termina siendo un cementerio para ellos”, comentó el exfutbolista en un programa de Sky Sports

De la misma forma aseguró que a pesar de que el club ha contratado buenos entrenadores, la actual cultura del equipo no les ha ayudado a tener éxito y es algo que debe cuestionar la directiva del conjunto inglés.

"Hay una cultura de toxicidad y negatividad en torno al club que no se va. Erik Ten Hag es un fantástico entrenador, no podemos dudar de ello. José Mourinho es un gran entrenador, tampoco lo podemos negar. Lo que hay que pensar es por qué no triunfan en este club. Esa es la cuestión".

