Gerard Piqué explicó su tarjeta roja ante Osasuna: 'Yo no fui el que insultó al árbitro'

Gerard Piqué dijo adiós como futbolista del Barcelona con una roja en el entretiempo debido a reclamar de forma excesiva al árbitro; sin embargo, el central explicó que él no fue quien insultó al árbitro y reveló que fue otro jugador del conjunto blaugrana quien lo hizo.

El acta del silbante, Gil Manzano, se dio la versión de este, quién declaró que le sacó la tarjeta roja debido a que el defensor lo encaró y le dijo: “¿Has visto que córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia”; además agregó que en los vestidores Piqué lo insultó: “Es una p%ta vergüenza, me cago en tu p%ta m%%re”.

En un stream con Ibai Llanos, Gerard dio a conocer que el central se confundió y creyó que había sido él.

El ‘3’ de Barça no quiso revelar el nombre del jugador para no perjudicar a su compañero y aunque le den seis partidos de suspensión, no importaría mucho, pues ya está retirado.

"El arbitraje nos perjudicó mucho, una serie de cosas que creo que no son dudosas... hablo con el árbitro, fui a comentarle varias jugadas, se puede ver en el video, entro al túnel y le digo que siempre nos perjudica y me expulsa, nunca lo insulto; él me señala y dice 'está expulsado'".

"Yo expulsado entro al vestuario y entro con más compañeros y hay uno que no diré el nombre, y dijo 'cago en la p%ta m%%re', y lo dice dentro, el árbitro lo escucha desde el vestuario y pone esas palabras en mi boca, yo sólo dije 'siempre es lo mismo', lo que pone en el acta se dijo después, lo pone porque me quiere poner seis partidos aunque ya esté retirado", indicó.

"Simplemente le digo que siempre nos perjudica". Piqué explica que ocurrió con Gil Manzano en su último partido ante Osasuna. @IbaiLlanos pic.twitter.com/x51iX0mLg8 — Relevo (@relevo) November 9, 2022

TAMBIÉN T PUEDE INTERESAR: CARLOS MOURIÑO SOBRE ORBELÍN PINEDA: "ESTOY CONVENCIDO DE SU REGRESO"