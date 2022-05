Giorgio Chiellini se despidió de la Juventus: 'La Juve ha sido todo para mí'

Giorgio Chiellini compartió algunas palabras a través de redes sociales sobre su salida: "Ha llegado el día. Esta noche me atravesará un torbellino de emociones. La Juve ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. Las ganas de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota, la emoción del desafío, el duelo en la cancha, mi cabeza siempre vendada...”

El futuro del jugador apunta a la MLS, la liga estadounidense, pero por el momento no hay nada oficial. El propio Chiellini, de hecho, revela que no sabe todavía cuál será su futuro: "Así me encuentro frente al más bello de los atardeceres tratando de imaginar un nuevo amanecer, porque el viaje no termina. Todavía no sé lo que me espera después, pero será otro momento y otra historia".

Chiellini se despide después de 16 temporadas defendiendo el lema del Juventus: 'Fino a la fine' (Hasta el final). En estas 16 temporadas en Turín, el carismático defensor ha sido uno de los jugadores más prolíficos de la historia del club, habiendo levantado nueve veces el 'Scudetto' del 2012 al 2020 de manera consecutiva, cinco Copas de Italia y otras cinco Supercopas de Italia.

Chiellini, que ya anunció hace unas semanas su retirada de la selección italiana tras el próximo partido contra Argentina en la llamada Copa de Campeones, conocida también como 'Finalissima', se despedirá del equipo Juventino junto al argentino Paulo Dybala, que también dejará de formar parte del proyecto del técnico italiano Massimiliano Allegri en cuanto acabe la presente campaña.

