Guardiola respondió a Klopp: 'Pensé que no era ese tipo de DT, no lo esperaba de él'

Jügen Klopp aseguró que la buena forma del Manchester City se debe a que tuvieron dos semanas de descanso por el Covid-19.

Al escuchar estas declaraciones, Pep Guardiola se dijo sorprendido, pues no esperaba que el alemán dijera algo de ese tipo.

"Cometió un error, ¿fueron dos meses de descanso, o tres meses de descanso? ​​No, (fueron) cuatro. Cuatro meses de descanso. Por eso estamos en plena forma en este momento. Jürgen tiene que volver a ver el calendario", mencionó en conferencia de prensa.

Para evitar cualquier malentendido, el DT español afirmó que se lo preguntará el día del Liverpool vs City del domingo.

"Estoy sorprendido. Pensé que Jürgen no era ese tipo de entrenador, como otros que lo hacen habitualmente. No esperaba ese comentario. Pero tal vez fue un malentendido de su parte. Si vuelve a ver el calendario, se dará cuenta de que no fueron dos semanas, fueron dos meses.

"Tuvimos Covid, tenemos una semana y jugamos con 14 jugadores en Stamford Bridge, pero tal vez me equivoque y no fueron dos semanas, fueron tres o cuatro semanas. Mañana cuando vea a Jürgen le diré: '¿Cuántas semanas o días tuvimos libres?

"Se lo diré mañana. Él sabe que no es cierto. ¡Vamos! Nadie en la Premier League ha tenido dos semanas libres", añadió. "No estoy molesto, no lo esperaba, no de él".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INTER DE MILÁN: VENCIÓ A LA FIORENTINA Y TOMA EL LIDERATO DE LA SERIE A