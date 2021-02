Laporta: 'Messi tiene ofertas de clubes que dinero no les falta, con un magnate o un estado detrás'

Poco a poco se va acercando el final del contrato de Lionel Messi, y con palabras de Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona, La Pulga tiene ofertas de clubes con mucho dinero, por lo que será complicado retenerlo, aunque Laporta apela a qué es feliz en el conjunto blaugrana.

"No será fácil porque está teniendo ofertas de clubes que dinero no les falta porque hay un magnate o un estado detrás. Pero Messi está a gusto aquí. Estoy convencido, por lo que conozco a Leo, que quiere quedarse. Ama al Barça y está muy bien en Barcelona. Gozo de la credibilidad de Leo que siempre me ha dicho que he cumplido lo que he dicho. Y esta es una máxima muy importante. No digo en tono prepotente que tengo experiencia, sino porque lo siento", mencionó Joan este viernes en un acto con socios en La Teixonera, barrio de Barcelona.

De igual forma, el exdirectivo culé afirmó que ha visto al argentino rechazar ofertas por quedarse en el club, por lo buscarán hacerle una propuesta en base a las posibilidades del Barça.

"He tenido momentos muy bonitos con Leo y su familia. Ha habido propuesta para que se fuera y hemos hablado y he visto que tomó la decisión de quedarse y las cosas le han salido muy bien. Soy moderadamente optimista, porque tengo base. Vamos a hacer una propuesta dentro de las posibilidades del Barcelona porque no se mueve por el dinero. Que vea que la propuesta deportiva es muy competitiva. Y somos capaces de hacerlo porque creerá lo que prometeré porque todo lo que he propuesto, lo ha cumplido", agregó.

Sobre posibles fichajes, Laporta prefirió no dar ningún nombre, pero afirmó que ya ha tenido llamadas.

"He de mantener la coherencia, lo he repetido varias veces. Me han llamado todos los representantes, pero si sale un nombre subiría el precio y no quiero desestabilizar el club porque llegaremos a mitad de temporada y debemos motivar al máximo los jugadores y a Koeman, que crean en ellos. Quiero empezar ganando títulos", reveló.

