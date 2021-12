Guardiola sobre crisis en el Barça: 'Volverá a estar donde merece'

Al ser premiado como el 'Mejor Entrenador del Año' en la 'Gala de les Estrelles' de la Federación Catalana de Futbol, Pep Guardiola, pidió a la afición culé tener paciencia con el equipo actual, pues considera que trae una generación que regresará a los primeros puestos al conjunto Blaugrana.

"Lo que no cuesta en la vida, no vale la pena. Ahora nos toca pasarlas un poco canutas, pues pasémoslas canutas. ¿Qué pasa si no ganamos este año o el siguiente? ¿Qué problema hay? Ya ganaremos el próximo año", explicó durante la videoconferencia.

"Costará un poco más, pero tengo la sensación que se están creando unas semillas que nos darán muy buenos frutos. Ahora hay una generación que tiene muy buena pinta y tira del equipo y demuestra que con más tiempo, y los fichajes que se harán, el Barça volverá a estar donde toca”, agregó.

Guardiola considera que el Barcelona tiene una muy buena junta directiva y le pide a la afición que crean en Xavi, pues aunque no lo haya visto entrenar, sabe el amor que le tiene al club.

"Lo que tenemos que hacer es creer y estar hasta el final con él, y saldrá adelante", afirmó en la premiación.

Barcelona se encuentra actualmente en la octava posición de la tabla general de LaLiga, con 27 unidades y a tres puntos de puestos de Champions.

