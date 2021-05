Guardiola tras caer en Final de Champions: "Pocos reproches tengo"

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, elogió el esfuerzo de sus futbolistas y el juego de su equipo en la segunda parte de la Final ante el Chelsea, aunque lamentó haber perdido ante un rival "muy físico" y eficaz.

"Ha sido un momento excepcional y estoy triste por haber perdido. Hemos tenido grandes ocasiones, la de Sterling, la de Phil Foden. Y en la segunda hemos sido más constantes", lamentó el técnico español ante los micrófonos de Movistar+.

Guardiola argumentó las variaciones en su once inicial en la búsqueda del juego: "Buscaba mucho juego. No hemos sufrido defensivamente. En la primera parte nos ha costado llegar a la próxima línea. Pero luego nos hemos movido más y lo hemos conseguido. Lástima no haber podido marcar".

El entrenador español recordó que el Manchester City llegó a una final de la Liga de Campeones por primera vez: "Competimos muy bien en nuestra primera vez aquí. Ahora debemos prepararnos para volver".

"Hay equipos maravillosos que la han ganado cuatro o cinco veces en esta competición. Para nosotros es muy difícil. Hemos llegado aquí y pocos reproches tengo. Era nuestra primera vez. No han tenido más juego. Hemos tenido problemas con las pérdidas y todo eso dice mucho de cómo lo hemos hecho", insistió Guardiola.

"El Chelsea tiene estructura defensiva fuerte, con cinco y cuatro juntos y son muy físicos. No la hemos metido y han ganado ellos", concluyó.

