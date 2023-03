Guillermo Ochoa y Alicia Cervantes, nominados a Jugador y Jugadora del Año 2022 de Concacaf

La Federación Mexicana de Futbol ha sido notificada por Concacaf en relación a los nominados y la apertura de la votación de los aficionados para los premios de la Confederación que se enfocan exclusivamente en dos categorías individuales: Jugador del Año de Concacaf y Jugadora del Año de Concacaf.

Los nominados de 2022 han sido seleccionados en base a estadísticas y el aporte de expertos. Para ser elegible para estos emocionantes premios de Concacaf, todos los jugadores han cumplido con uno de los siguientes criterios:

Haber jugado para el equipo nacional mayor masculino o femenino de una Asociación Miembro de Concacaf (en competencias y partidos elegibles de Concacaf y la FIFA).

Independientemente de la nacionalidad, haber jugado en un club (en el 2022) que participe en la primera división de una liga profesional masculina o femenina sancionada por Concacaf y la FIFA.

Los nominados para el Jugador del Año 2022 de Concacaf son:

Guillermo Ochoa (MEX) | US Salernitana 1919 (ITA) - transferido de Club America (MEX)

Tyler Adams (USA) | Leeds United (ENG) - transferido de RB Leipzig (GER)

Andre Blake (JAM) | Philadelphia Union (USA)

Jonathan David (CAN) | LOSC Lille (FRA)

Alphonso Davies (CAN) | FC Bayern Munich (GER)

Christian Pulisic (USA) | Chelsea FC (ENG)

Las nominadas para la Jugadora del Año 2022 de Concacaf son:

Alicia Cervantes (MEX) | CD Guadalajara (MEX)

Melchie Dumornay (HAI) | Olympique Lyonnais (FRA) - transferido de Stade de Reims (FRA)

Jessie Fleming (CAN) | Chelsea FC (ENG)

Alex Morgan (USA) | San Diego Wave FC (USA)

Khadija Shaw (JAM) | Manchester City FC (ENG)

Sophia Smith (USA) | Portland Thorns FC (USA)

El proceso de votación para cada premio buscará 100 votos en total para categoría femenil y 100 votos para categoría varonil, y funcionará de la siguiente manera:

41 votos: un voto para cada entrenadora o entrenador de la selección mayor de cada Asociación Miembro de Concacaf.

41 votos: un voto para cada capitana o capitán de la selección mayor de cada Asociación Miembro de Concacaf.

9 votos: un voto cada uno para nueve miembros de los medios de comunicación de la región de Concacaf

9 votos: Aficionados votando a través de www.concacaf.com. La jugadora que reciba más votos de los aficionados obtendrá 4 votos en el proceso de votación general, el segundo lugar 3 votos y el tercer lugar 2 votos (independientemente de cuántos aficionados voten)

Al finalizar el período de votación, el 13 de abril, la jugadora y el jugador en cada categoría con la mayor cantidad de votos de los 100 disponibles será nombrado Jugadora del Año 2022 de Concacaf y Jugador del Año 2022 de Concacaf.

