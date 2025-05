Haaland acepta fracaso del Manchester City en la temporada: “No estuvimos a la altura”

Se acaba la temporada y para el Manchester City será una campaña llena de fracasos, ante esto Erling Haaland fue contundente con sus palabras tras lo vivido en los diferentes torneos especialmente en la Premier League.

Manchester City l CRÉDITO X:ErlingHaaland

El noruego fue autocrítico y no quiso tapar la realidad: “Es lo que pasa cuando tienes estándares muy altos, el año pasado no nos fue bien. Ni en Champions ni Premier. No estuvimos a la altura de las competencias”.

“Ahora queremos terminar fuertes en la temporada y ganar la FA Cup. Haré todo lo posible para que suceda”, aseguró el delantero de los Ciudadanos.

Necesitan una buena preparación

Haaland fue consciente que necesitan una mejor preparación para la próxima campaña: “Se puede buscar muchas excusas. Lesiones, malos tiempos. Pero no hemos sido los mejores. Yo no he sido suficientemente bueno”.

“Hay que aceptarlo, mejorar y prepararse para el próximo partido. Terminar bien y ganar la copa. Luego volver la siguiente temporada”, sostuvo el noruego.

Haaland l CRÉDITO X:ErlingHaaland

Números de Haaland en la temporada

Erling Haaland contabiliza 30 goles en 40 partidos disputados en todas las competiciones durante esta campaña. En la Premier League registra 21 anotaciones a falta de unas jornadas para el cierre de la temporada.

Haaland en el Man City l CRÉDITO X:ErlingHaaland

