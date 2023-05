¿Haaland al Man United? Solskjaer aconsejó a los Red Devils fichar al noruego cuando valía 4M

Hoy por hoy, Erling Haaland es el mejor centro delantero del mundo. El goleador noruego ha ayudado al Manchester City a llegar a las Semifinales de Champions League y liderar la Premier. Sin embargo, parece que hace unos años, el noruego pudo vestir una camiseta muy distinta.

De acuerdo con Ole Gunnar Solskjaer él le pidió al Manchester United fichar al delantero noruego cuando tan solo valía 4 millones de euros. El entrenador habló con la directiva de los Red Devils cuando aún dirigía a delantero en el Molde de Noruega pidiéndoles que contrataran al goleador.

"Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo y les dije que tenía este delantero, pero no me escucharon. Pedí 4 millones de libras por Haaland, pero no lo firmaron", reveló el DT en entrevista con el diario Sun de Inglaterra.

Al final el que llegó al United fue el entrenador y no Haaland. Ahora el United debe seguir viendo como su rival compite por el triplete mientras que ellos sólo pueden competir por la FA Cup.

