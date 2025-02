Haaland lanza mensaje tras eliminación en Champions League: "No siempre se puede ganar"

Manchester City vive una temporada atípica bajo el mando de Pep Guardiola, prueba de ello es la reciente eliminación en la ronda de Playoffs de la Champions League ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

AP

Una de las cosas que llamaron la atención, fue que el delantero estrella del club inglés no tuvo participación en el duelo de vuelta, pues Erling Haaland recurrentemente es de la confianza del técnico catalán. Tras la eliminación, el noruego lanzó un mensaje en redes sociales para impulsar a afición y equipo.

“Seguimos siendo uno solo, a veces hay que experimentar esto en la vida y aprender de ello, no siempre se puede ganar. Juntos nos levantaremos de nuevo”, escribió Haaland en sus redes sociales.

We remain as one, sometimes you have to experience this in life and learn from it, you can't always win. We’ll rise again together 🩵 pic.twitter.com/EmLkyjviJQ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 20, 2025