¡Noche mágica! Mbappé hace su primer hat trick en el Bernabéu con el Real Madrid

Tres en casa. La noche de este miércoles, ha sido especial para el francés Kylian Mbappé, y es que ha marcado por primera vez un hat trick en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid.

Kylian comandó la victoria del conjunto merengue ante el Manchester City en los playoffs de la Champions League, con este resultado el equipo más ganador de esta competición, ya espera rival en 8vos.

Marcar época

Mbappé, catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo, habló sobre su tripleta de anotaciones y aseguró que no tiene límites y quiere dejar huella con el cuadro español.

"Lo dije, que no quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño era una cosa, pero quiero jugar bien aquí, marcar una época. El tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que mostrar mi personalidad".

Tras ser cuestionado de llegar a una posible cifra de 50 goles en esta temporada, Kylian fue certero.

"Siempre he dicho que no tengo límites. Lo más importante es ganar títulos. En mi carrera he marcado muchos goles, pero a veces para nada, si con estos goles ganamos títulos firmo con mi sangre", sentenció.

Para redondear una noche mágica de Champions, la competición decidió darle el MVP del juego, llevándose el reconocimiento pleno en este cotejo.

