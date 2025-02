A la defensa de los árbitros. El arbitraje en LaLiga sigue dejando polémica, especialmente por las críticas que ha lanzado el Real Madrid en las últimas semanas. Ahora, de acuerdo con reportes, los silbantes españoles no sólo han comenzado a recibir críticas y amenazas, sino que también sus familias están siendo afectadas.

Ante esto, Hansi Flick ha salido a su defensa. En conferencia de prensa, previo a su partido de Liga ante Las Palmas, el entrenador alemán aseguró que estas situaciones no deberían pasar y, al contrario, deberían defender a los silbantes.

Defendió a los árbitros | AP

“Es muy importante tener a los árbitros. Al momento lo que están haciendo aquí en España con ellos es increíble, debemos pesar en las familias de los silbantes. Cualquiera de nosotros podemos cometer errores y si pasa en un partido, la responsabilidad de los entrenadores y los jugadores es protegerlos.

“No me gusta que siempre el árbitro es criticado. El árbitro toma su decisión y ahora con el VAR debemos confiar en ellos. La federación debe mostrar su poder y cuidar de los árbitros. Tenemos que cambiar esto, porque son humanos y pueden cometer errores”, reveló el entrenador.

Pide que no haya acoso | AP

Acoso a los árbitros

Esta semana el árbitro José Luis Munuera Montero habló públicamente de las consecuencias personales y familiares que ha tenido que afrontar tras su controvertido arbitraje en el partido entre Osasuna y Real Madrid.

"Mi padre iba a misa esta mañana y lo que le ha tocado vivir no se lo merecía nadie. Lo que más me duele no soy yo, sino que esto se está desbordando y afectando a los míos", reveló el silbante.

Denunció acoso | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Niegan apelación a Real Madrid y mantienen castigo de dos partidos para Jude Bellingham