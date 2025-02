Sorteo Champions League: Cruces y partidos definidos para los Octavos de Final

El sorteo para conocer los duelos de los Octavos de Final de la UEFA Champions League se llevó a cabo este viernes, dando como resultado partidos bastante atractivos rumbo a la Gran Final en Múnich.

Sin duda, los reflectores quedaron puestos en el Real Madrid vs Atlético de Madrid y el Liverpool vs PSG, dos choques de poder a poder que prometen sacar chispas y que dejarán en el camino desde muy temprano a un par de candidatos por el título.

Real Madrid accedió a Octavos tras golear al Manchester City | AP

No obstante, la segunda ronda de eliminación directa también tendrá otros platillos imperdibles como el Bayer Leverkusen vs Bayern Munich y el Barcelona vs Benfica.

Así se jugarán los Octavos de Final de la UEFA Champions League

Liverpool vs PSG

Barcelona vs Benfica

Arsenal vs PSV

Inter de Milán vs Feyenoord

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

Lille vs Borussia Dortmund

Aston Villa vs Club Brugge

Así se jugarán los Octavos de Fina de la Champions League | UEFA

¿Cuándo se jugarán los Octavos de Final de la UEFA Champions League?

Los partidos de Ida se disputarán el 4 y 5 de marzo, mientras que los de Vuelta están programados para los días 11 y 12 del mismo mes.

