Sorteo Europa League: Cruces y partidos definidos para los Octavos de Final

El sorteo para conocer los duelos de los Octavos de Final de la UEFA Europa League se llevó a cabo este viernes, dando como resultado partidos bastante atractivos.

La segunda ronda de eliminación directa será testigo de una final adelantada entre Athletic Club de Bilbao y AS Roma, dos de los grandes candidatos al título.

Otros de los enfrentamientos más interesantes rumbo a la Final en Bilbao son Manchester United vs Real Sociedad, Tottenham vs AZ Alkmaar y Eintracht Frankurt vs Ajax.

Así se jugarán los Octavos de Final de la UEFA Europa League

Lazio vs Viktoria Plzen

Athletic de Bilbao vs AS Roma

Manchester United vs Real Sociedad

Tottenham vs AZ Alkmaar

Eintracht Frankurt vs Ajax

Olympique Lyon vs Steaua Bucarest

Olympiacos vs Bodo Glimt

Rangers vs Fenerbahçe

¿Cuándo se jugarán los Octavos de Final de la UEFA Europa League?

Los partidos de Ida se disputarán el 6 de marzo, mientras que los de Vuelta están programados para el día 13 del mismo mes.

