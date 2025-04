Hansi Flick feliz por el momento del Barcelona: "Estoy muy orgulloso"

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Este sábado el Barcelona venció 0-1 al Leganés para seguir siendo líder de LaLiga en el marco de la Jornada 31 de la presente temporada, situación con la cual su técnico, Hansi Flick, se dijo bastante contento al respecto. "Era un partido muy duro y muy importante. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo mi equipo estas últimas semanas y meses", mencionó el estratega alemán.

Más allá de estar contento con la actuación de su equipo, Flick no dudó en elogiar el partido de uno de sus centrales, Iñigo Martínez, haciendo alusión a una salvada que generó el no conceder gol en el campo del conjunto pepinero. "Sí, he celebrado como un gol esa última acción. Otra vez hemos dejado la portería a cero. Está muy bien, hemos hecho un partido perfecto".

Barcelona tiene ahora siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid | X: @FCBarcelona_es

A su vez, el estratega blaugrana sabe que no todo es miel sobre hojuelas, esto debido a que dos de sus jugadores salieron tocados del partido frente a Leganés, Eric García, de quien se sabe por completo que está bien y Alejandro Balde, de quien el técnico ha expresado se deben hacerle pruebas para saber su situación.

"Mañana juegan ellos. Pero nosotros lo que hacemos es mirarnos a nosotros mismos. Ahora nos centramos en recuperarnos”, dijo Flick al ser cuestionado por los siete puntos que tiene sobre el Real Madrid sin haber finalizado la Jornada 31.

Lewandoswki anotó el único gol del partido | Barca Blaugranes

Hansi Flick también apunta a un momento clave de la temporada para que su equipo viva el momento tan dulce por el que atraviesan en la presente campaña: “La clave fue la derrota contra el Atlético, perdimos pero jugamos muy bien y con esa confianza empezamos el año”

Ahora, el equipo se prepara para el viaje a Dortmund y enfrentar la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League, serie en la cual llevan una ventaja de 4-0.

Barcelona vive un gran momento en la temporada | X: FCBarcelona_es

