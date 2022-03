Héctor Herrera sobre el Cholo y su tiempo de juego: 'A veces es malo con algunos jugadores'

Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, explicó este martes que Diego Simeone no siempre tuvo el mejor trato con algunos de sus jugadores, sin embargo, el mexicano es conciente que el Cholo es el técnico y las decisiones de peso caen sobre él.

“Como lo dije, yo respeto las decisiones de él. Es el entrenador, tiene que tomar decisiones y a veces es más malo con algunos y muchas veces me toca ser a mí. Yo intento quedarme callado y seguir trabajando para cuando me toque esa oportunidad o me dé esos minutos que merezco poder estar al nivel y a la altura de los partidos y poder ayudar al equipo. Quiero seguir trabajando para poder seguir aportando lo mejor de mí”, indicó HH tras la victoria rojiblanca en Old Trafford.

El mexicano aseguró tras la clasificación a los Cuartos de Final de la Liga de Campeones que su equipo "supo sufrir y estar ordenado" para avanzar a la siguiente ronda, en un encuentro en el que terminó con varias heridas en ambas piernas.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que tal vez no íbamos a tener el control del encuentro como en el primer partido, pero creo que sabíamos la forma en la que podíamos hacer daño, que fue en la forma que salimos y que estuvimos generando oportunidades de gol. El equipo supo sufrir, estar ordenados y eso nos pone en la siguiente fase", expuso a 'Movistar' al término del duelo en Old Trafford.

"No queda nada más que celebrar, estar contentos y prepararnos para lo que se nos viene por delante", explicó el futbolista, que terminó el encuentro con varias heridas sangrantes en ambas piernas: "Hay patadas o jugadas en las que es normal que recibas algún golpe, pero la última patada en la pierna derecha no es normal. Era falta clara, de alguna tarjeta".

