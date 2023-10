Hristo Stoichkov arremete contra Louis Van Gaal: 'Es un falso; un mentiroso'

Hristo Stoichkov, leyenda del Barcelona, no se guardó nada y cargó con todo contra Louis Van Gaal, quien fue su técnico en el equipo culé en la temporada 1997-98.

Esta no es la primera vez que el exjugador búlgaro ataca a Van Gaal, recordando que tuvieron varios roces cuando se cruzaron en el club blaugrana.

En una entrevista con Relevo, Stoichkov volvió a dar muestra de que no simpatiza con el entrenador neerlandés y lo calificó como una persona "falsa" y "mentirosa". Eso sí, destacó su profesionalidad y su metodología de entrenamiento dentro de la cancha.

"¿Louis? Louis ¿quién? Ni siquiera quiero decir su nombre en voz alta. Cuando se trata de él, no se me ocurre nada. Es un gran profesional, nadie lo negará. Los métodos de entrenamiento, el juego en triángulo y el entrenamiento fueron buenos, pero como persona no me agrada.

"Quizás yo también sea una mala persona, pero no quiero hablar de él. No conozco a nadie como él. No quiero ser como él. Hablemos de otra persona, no de él. Él no es nadie en mi vida. Es falso. Un mentiroso con el que no quiero perder ni un minuto más. Él no lo vale", mencionó.

