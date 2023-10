Rodrygo confiesa que no le gusta jugar de '9', aunque en el Real Madrid tiene que hacerlo

El delantero del Real Madrid y de la Selección de Brasil, Rodrygo Goes, ha declarado que no le gusta jugar de centro delantero, posición en la que habitualmente es colocado por Carlo Ancelotti, su entrenador en el equipo Merengue.

Desde que Ancelotti es entrenador del Madrid, Goes ha sido un jugador que ha rotado su posición en el campo, pues inició como un revulsivo entrando de cambio en la Champions League, pero lo hacía por la banda, ya sea en la izquierda o en la derecha.

Sin embargo, tras la salida de Karim Benzema a Arabia Saudita, Rodrygo fue colocado por Ancelotti como el '9' del Real Madrid, donde también ha aportado con goles, pero en palabras del propio jugador brasileño, esa posición no le gusta, por eso con la Selección Brasileña juega más libre.

“Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. En Brasil tengo más libertad para moverme”, explicó Goes en conferencia de prensa.

A pesar de esto, que puede dar inicio a una polémica en el Real Madrid, Rodrygo Goes es consciente de que es capaz de poder soportar la presión y jugar de centro delantero en el Madrid, pues es la confianza que le brinda su entrenador.

“Es una presión positiva saber que la gente confía en ti. Me veo así en este nuevo ciclo, y creo que puedo estar a la altura de esas expectativas que se han depositado en mi”, finalizó el delantero brasileño previo al duelo ante Uruguay en las Eliminatorias Mundialistas de la CONMEBOL.

