Jorge Sánchez recordó los malos momentos que vivió por ser de los más criticados del Tricolor

Jorge Sánchez, previo al partido de la Selección Mexicana ante Ghana, abrió su lado más personal y contó lo difícil que ha sido el no tomar importancia a las críticas de la gente en cuanto a su nivel de juego.

"Yo no tengo nada en contra de la gente, de lo que me digan, pero no saben lo que pasa detrás. Cada quien vive el futbol a su manera y yo entiendo", confesó en una entrevista para las redes del Tricolor el ahora jugador del Porto de E.

Sánchez, recodó los momentos difíciles que vivió en el América y en el Ajax, pues señaló que poco a poco comenzaba a creer en lo que la gente decía, pero tomó un coaching personal y, además, su esposa, Linda Villanueva, también lo ayudó a salir adelante.

En ese mismo sentido, Jorge Sánchez platicó de la vez que su esposa lo puso en su centro para que siguiera jugando bien al futbol. "Me dolía y empecé a creer todo lo malo que decían de mí, pero gracias al coaching y a mi pareja, mejoré mi mentalidad.

"Estaba platicando con mi esposa, los dos llorando porque fueron momentos difíciles. Me dijo: '¿están consciente realmente de lo que has hecho? A tus 25 ya has estado en los equipos más grandes de tres países. ¿cuántos campeonatos tienes? Tienes una medalla olímpica, están en Europa y estás buscando quedarte'. En el momento no recordaba al chamaco ese que era, que no tenía nada".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAVIS KELCE Y TAYLOR SWIFT SON CAPTADOS TOMADOS DE LA MANO EN UNA CITA EN NUEVA YORK