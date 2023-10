¿Dardo al Tata? Gerardo Arteaga afirma que con Lozano 'mínimo tiene la oportunidad' de jugar

Gerardo Arteaga se ha ido ganando poco a poco la confianza de Jaime Lozano y este sábado formó parte del equipo titular que enfrentó a Ghana, partido en el que jugó los 90 minutos.

Sin embargo, el defensor del Genk ha tenido que batallar mucho para tener actividad con la Selección Mexicana, incluso, fue de los pocos jugadores que no vieron minutos en la pasada Copa del Mundo cuando el Tata Martino estaba al frente del equipo.

Ante esta situación, Arteaga dijo estar trabajando para "hacer las cosas bien" y aprovechar la oportunidad que el Jimmy le ha dado, pues ahora "mínimo tiene la confianza".

"No sabría decirlo si mejor valorado o no (por Jaime Lozano), pero mínimo ahora Jimmy me está dando la oportunidad, está confiando en mí. Tengo que demostrarlo y hacer las cosas bien", comentó a los medios al término del encuentro.

