Hugo Sánchez sobre Benzema: 'El Clásico no vale arriesgarlo' 

Por la capital española, Hugo Sánchez causa la misma expectativa que hace 35 años. Se pasea por su casa, impresiona a la prensa internacional y no deja de sonreír.

El día previo al Clásico entre el Real Madrid y Barcelona, el Pentapichichi, a diferencia de la afición merengue, toma con calma la ausencia por lesión de Benzema ante el conjunto culé.

'Benzema lo ha hecho excelente desde que llegó al Madrid, se convirtió en el líder del ataque y por él pasan todos los balones en ofensiva. Su ausencia será notoria, el ataque del equipo es muy distinto cuando no está'

LaLiga no está garantizada, pero está cerquita para el Madrid. El Clásico no es tan definitivo como para arriesgarlo', aseguró el ex futbolista mexicano durante un encuentro organizado por ESPN y LaLiga.

Además, el ahora comentarista se dio tiempo de aconsejar a Ancelotti sobre el atacante francés. 'Si yo fuera Carlo (Ancelotti) no arriesgaría a Benzema en lo absoluto', declaró.

NO OLVIDA SUS CLÁSICOS

Hugo tiene claro que sus días de gloria como futbolista del Real Madrid quedaron muy atrás, pero eso no le impide desear disputar un juego más ante el Barcelona.

'Me gustaría estar adentro jugando (mañana). Los partidos ante el Barcelona eran los que más me motivaban e inspiraban', finalizó.

