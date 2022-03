Chacho Coudet sobre ausencia de Orbelín en el Tri: 'Yo pensé que sí sería convocado'

A pesar de irse a Europa, Orbelín Pineda no está viviendo un buen momento en su carrera, pues el mexicano ha disputado menos de 40 minutos con el Celta, hecho que provocó que se ausentara de la Fecha FIFA con la Selección Mexicana.

Ante ello, Eduardo Coudet aseguró en conferencia de prensa que creía que sí sería convocado por el Tata Martino para disputar los últimos partidos de las eliminatorias.

"El caso de Orbelín quizás es más distante, desconozco más o quizás no ha tenido tantos minutos, en el último partido no había tenido participación en la Selección. Igualmente yo pensé que iba a ser convocado, no te voy a mentir, pero en líneas generales si miramos para ver si está o no está, quiere decir que tienen el nivel para poder estar.

Después hay un entrenador que tiene convocados a veintitantos jugadores y es el que toma las decisiones y solo en su cabeza sabe el porqué elige lo que elige", mencionó el sudamericano.

De igual manera, jugadores como Iago Aspas y Brais Mendez tampoco fueron llamados con la Selección Española, aunque Coudet no dudó en elogiar el trabajo de ambos futbolistas junto con el de Pineda, asegurando que tienen el nivel para estar con sus países.

"Esto es como una familia, quiero que les vaya bien y sea lo mejor. Deportivamente creo que son jugadores que pueden estar a nivel de selecciones", sentenció el estratega del Celta de Vigo.

