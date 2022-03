Saviola sobre Messi: 'Mal momento en PSG demuestra que es un ser humano'

Con una sonrisa sincera, Javier Saviola presume su paso por el Real Madrid y Barcelona, además dice sentirse orgulloso por el cariño que ambas aficiones aún le tienen.

Pero esa sonrisa cambió cuando fue cuestionado por la actualidad de Lionel Messi en el PSG, esto en charla con medios internacionales previo al Clásico Español del próximo domingo.

'Necesita tiempo de adaptación, aunque sea Messi. Los que pudimos estar en la liga francesa, sabemos lo complicado que es, es una liga física, es una cuestión de potencial físico de los jugadores, y no tiene nada que ver con LaLiga.

Está pasando por un momento difícil, porque el PSG armó un equipo para llegar a la Final de la Champions y no obtuvo los resultados. No está acostumbrado a eso, está acostumbrado a levantar títulos, a ganar cosas. Esto demuestra que es un ser humano, que esto puede pasar. Espero que esté contento, feliz, que también pueda lograr cosas en París', aseguró el e futbolista argentino.

El 'Conejito' vistió la playera culé de 2001 al 2004 y tres años después cambió el blaugrana por el elegante blanco del Real Madrid.

Pero fue en su paso por el Barcelona que detectó la capacidad de Xavi, actual técnico del cuadro culé, para convertirse en entrenador una vez que su carrera finalizara.

'Lo de Xavi no me sorprende, lo tuve de compañero y ya veíamos esa parte de ser entrenador, de qué cuando dejara de jugar tendría esa faceta que a todos nos resultaba tan complicada. Xavi siempre tuvo estas peculiaridades técnicas, tácticas, vio el posicionamiento, cosas que no podíamos manejar. Y realmente lo está haciendo muy bien, le dio otra cara al equipo. Los fichajes fueron importantes y están jugando a un gran nivel. Tiene todo para triunfar', finalizó Saviola.

